Kim Jong-un ABD ile İlişkilerde Esneklik Vurguladı

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin ülkesine karşı düşmanca politikasını geri çekmesi ve nükleer statüsüne saygı göstermesi durumunda bu ülkeyle iyi geçinmemeleri için hiçbir sebep bulunmadığını belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin ülkesine karşı düşmanca politikasını geri çekmesi ve nükleer statüsüne saygı göstermesi durumunda bu ülkeyle iyi geçinmemeleri için hiçbir sebep bulunmadığını belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülke lideri Kim, Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD- Kuzey Kore ilişkilerini değerlendirdi.

Kim, Kuzey Kore anayasasında belirtilen mevcut nükleer statüye saygı gösterir ve Pyongyang'a karşı "düşmanca politikasını" geri çekerse ABD ile iyi geçinmemelerine dair hiçbir neden bulunmadığını söyledi.

Kuzey Kore lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatının tamamen ABD'nin tavrına bağlı olduğunu vurgulayarak "İster barış içinde bir arada var olma olsun ister sonsuz bir çatışma, biz her şeye hazırız ve bu tercih bize ait değil." ifadesini kullandı.

"En tehlikeli varlık" olarak nitelendirdiği Güney Kore ile görüşecek hiçbir konunun bulunmadığını aktaran Kim, bu ülkeyi daima "soydaş kategorisinin" dışında tutacaklarını belirtti."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Pyongyang ile diyaloğa açık olduğuna işaret ederek "Dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." demişti.






