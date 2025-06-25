Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın 75. Yıl Dönümünde ABD Karşıtı Gösteriler Düzenledi

Kore Savaşı'nın başlamasının üzerinden 75 yıl geçerken, yıl dönümü Kuzey Kore'de ABD karşıtı mesajların öne çıktığı gösterilerle anıldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yıl dönümü kapsamında ülkede çeşitli gösteriler düzenlendiğini bildirdi.

Başkent Pyongyang'da toplanan işçiler ve sendikalar, ABD'ye yönelik "intikam" mesajı verirken, protestoda yapılan bir konuşmada "Düşmanlar, (Kuzey) Kore halkının varoluş ve ilerleme hakkını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Benzer gösteriler, öğrencilerin de katılımıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde yer aldı.

ABD'den nükleer mesaj

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise dünkü günlük basın toplantısında Kuzey Kore'ye ilişkin mesajlara yer verdi.

Ülkesinin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının Pyongyang yönetimine ders olup olamayacağı sorulan Bruce, "Kuzey Kore'nin tamamen nükleersizleştirilmesi konusunda son derece kararlıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bruce, Kuzey Kore'yle nükleer sorunun diyalog yoluyla çözülememesi halinde olacaklar konusunda yorumda bulunmayacağını kaydetti.

Kore Savaşı

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlamıştı.

Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer almıştı.