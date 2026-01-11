Haberler

Kuzey Kore, İHA ihlalleri için Güney Kore'den ayrıntılı açıklama talep etti

Güncelleme:
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'ye ait insansız hava araçlarının Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü ve detaylı açıklama talep etti. Güney Kore Savunma Bakanı ise suçlamaları reddetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Pyongyang'ın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek, Seul yönetiminden konuya ilişkin ayrıntılı açıklama talep etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Yo-jong, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back'in, Güney Kore'den geldiğini öne sürdüğü İHA'ların Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddetmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kim, Güney Kore'den gelen İHA'ların Kuzey Kore hava sahasını ihlal etmesinin "açık bir gerçek" olduğunu öne sürerek, olaya ilişkin detaylı açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Söz konusu eylemlerin sivil girişim olarak nitelendirilip egemenlik ihlali olmadığının savunulması durumunda Güney Kore'nin "Kuzey'e bağlı sivil kuruluşlara ait çok sayıda İHA görebileceği" uyarısı yapan Kim, bu tür eylemlerin tekrarlanmasının "ağır sonuçlar" doğuracağını ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore'nin Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının ardından, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermişti.

Kuzey Kore, Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirerek, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'ların Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
