Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "İHA ihlallerinin tekrar etmemesi için somut adımlar atması" çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Pyongyang'ın hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için somut adımlar atmaya çağırdı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, yıl başında yaşanan İHA ihlaline dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Seul yönetiminin olayla ilgili pişmanlık ifade etmesinin "makul bir davranış" olduğu belirtilirken benzer ihlallerin tekrarını önlemek için somut tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

İhlalin sorumlusunun kişi ya da sivil bir kuruluş olmasının önemli olmadığına işaret edilen açıklamada, esas meselenin Güney Kore kaynaklı bir İHA'nın Kuzey Kore hava sahasını ihlal etmesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, egemenlik ihlallerinin tekrarlanması halinde "orantılılığın ötesine geçecek korkunç bir karşılık" verileceği kaydedildi.

Kuzey Kore, yıl başında, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back???????, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'ların Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.