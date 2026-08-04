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Kuzey Kore'den RIMPAC'a Caydırıcılık Tehdidi

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- Pyongyang yönetimi, 24 Haziran-31 Temmuz'da düzenlenen çok uluslu "RIMPAC 2026" deniz tatbikatını kınadı

Kuzey Kore, Pasifik bölgesinde ABD öncülüğündeki çok uluslu "RIMPAC" deniz tatbikatına "yeni bir seviyede caydırıcılık"la karşılık vereceğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Pyongyang yönetiminin, 24 Haziran-31 Temmuz'da düzenlenen "RIMPAC 2026" deniz tatbikatını kınadığı ifade edildi.

Tatbikatın, bölgede "saldırganlığın savaş provası" olarak nitelendirildiği haberde, Kuzey Kore'nin buna "yeni bir seviyede caydırıcılık"la karşılık vereceği belirtildi.

Haberde, Güney Kore ve Japonya'nın da roller üstlendiği tatbikata yönelik "ABD'nin Pasifik'te mutlak bir askeri hegemonya kurma girişimi" nitelendirmesi yapıldı.

Kısaca "RIMPAC" olarak bilinen ve iki yılda bir düzenlenen "Pasifik Kıyısı" (Rim of the Pacific), dünyanın en büyük çok uluslu deniz savaş tatbikatı olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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