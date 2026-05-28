Kuzey Kore'den Quad ülkelerinin nükleer silahsızlanma açıklamasına tepki

Kuzey Kore, Quad ülkelerinin nükleer silahsızlanma çağrısını kınayarak nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Quad'ı ABD'nin tek kutuplu hakimiyet aracı olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya Dışişleri Bakanlarının Quad toplantısı sonrası yayımladıkları ortak açıklamasına tepki verdi.

Sözcü, Quad ülkelerinin Kuzey Kore için nükleer silahsızlanma çağrısında bulunmasına ilişkin, "Bu durum, Quad'ın, ABD'nin tek kutuplu hakimiyet stratejisine hizmet eden siyasi ve diplomatik bir araç olduğunu kanıtlıyor." ifadelerine yer verdi.

"Quad'ın düşmanca tutumunun kararlılıkla kınandığı" belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği savunuldu.

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde 26 Mayıs'ta bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun Quad toplantısına ilişkin ortak açıklamasında Kuzey Kore'ye dair ifadeler yer almıştı.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki taahhütlerin yinelendiği ve Pyongyang'ın balistik füzeler ile kitle imha silahları geliştirmesinin kınandığı açıklamada, ayrıca Kuzey Kore'nin siber faaliyetlerinden endişe duyulduğu vurgulanmıştı.

Quad

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
