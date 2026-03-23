Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi, ülkesi ile Japonya arasındaki "zirve" ihtimalini reddetti Açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesi ile Japonya arasındaki zirve olasılığını reddederek, Tokyo yönetiminin öncelikle "tarihsel akışa uymayan uygulamaları ve alışkanlıklarından vazgeçmesi" gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore ile Japonya arasında müzakere olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Kim, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile 19 Mart'ta Washington'da yaptığı görüşmede, Kuzey Kore ile Japonya arasında olası bir zirvenin gerçekleşmesine ilişkin niyetini yabancı basına yansıttığını belirtti.

Bu durumun, Japonya'nın istediği veya kararlaştırdığı şekilde gerçekleşmeyeceğini aktaran Kim, "Japonya Başbakanı tarafımızca tanınmayan tek taraflı meseleyi çözmek isterse devlet yönetimi, onunla (Takaiçi) ne görüşme ne de yüz yüze bir araya gelme niyetinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Kim, iki ülkenin üst düzey liderlerinin bir araya gelmesi için Japonya'nın öncelikle "tarihsel akışa uymayan uygulamaları ve alışkanlıklarından vazgeçmesi" gerektiğini ifade etti.

Tokyo yönetiminin, "zıt yönde çok ileri gittiğini" aktaran Kim, "Hala modası geçmiş düşünce biçimlerine ve gerçekleştirilemez fikirlere saplanmış böyle bir tarafla yüz yüze konuşacak hiçbir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.

Kim ayrıca, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Pyongyang'a gelmesini istemediğini belirterek, bunun kendisinin "şahsi duruşu" olduğunu kaydetti.