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Kuzey Kore'de resmi sitelerde 24 saati aşan aralıklı kesinti yaşandığı iddia edildi

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Kuzey Kore'de resmi internet siteleri ve haber portallarında 24 saatten uzun süre aralıklı kesinti yaşandığı iddia edildi. NK News'e göre Dışişleri Bakanlığı ve KCNA gibi sitelerdeki kesintilerin nedeni bilinmiyor; bazı sitelere erişim yeniden sağlandı.

Kuzey Kore'de resmi internet siteleri ve haber portallarında, 24 saatten uzun süre aralıklı kesinti yaşandığı iddia edildi.

Seul merkezli ve Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi NK News platformundaki haberde, Kuzey Kore internet sitelerinde kesintiler yaşandığı öne sürüldü.

Buna göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), iktidardaki İşçi Partisine yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, Minju Joson gazetesi ve dış radyo servisi Voice of Korea gibi birçok internet sitesinde 24 saati aşan aralıklı kesintiler yaşandı.

KCNA ve Rodong Sinmun gibi bazı sitelere yeniden erişim sağlandı ancak bazı siteler ise ara sıra erişilebilir veya erişilemez durumda.

Söz konusu kesintilerin bakım çalışması ya da dış saldırı kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kuzey Kore'de daha önceki yıllarda da benzer kesintiler yaşandığı biliniyor.

Kaynak: AA
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