Kuzey Irak'a çalışmaya giden Ordulu kuzenlerden 15 gündür haber alınamıyor İşçilerin aileleri: "Hayatlarından endişeliyiz, endişeli ve korkulu bekleyişimiz sürüyor" Ordu'nun Fatsa ilçesinden 2 ay önce Kuzey Irak'a çalışmaya giden ve aynı zamanda kuzen olan 2 işçiden 15 gündür haber alınamıyor.

Kuzey Irak'a çalışmaya giden Ordulu kuzenlerden 15 gündür haber alınamıyor

İşçilerin aileleri: "Hayatlarından endişeliyiz, endişeli ve korkulu bekleyişimiz sürüyor"

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinden 2 ay önce Kuzey Irak'a çalışmaya giden ve aynı zamanda kuzen olan 2 işçiden 15 gündür haber alınamıyor. Aileler Fatih ve Emrah isimli işçilerin hayatlarından şüphe ettiklerini belirterek, endişeli bekleyişlerinin devam ettiğini belirtiyor.

Çamaş ilçesine bağlı Sakargeriş Mahallesi nüfusuna kayıtlı 35 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Emrah Yeniköy ile kuzeni 32 yaşındaki Fatih Yeniköy, yaklaşık 2 ay önce Kuzey Irak'a çalışmaya gitti. İddiaya göre ücrette anlaşamayan işçilerin pasaportlarına, çalıştıkları şirket tarafından el konuldu. Kendi imkanlarıyla Türkiye'ye dönmek isteyen kuzenler kaldıkları yerden kaçtı. 2 işçiden 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren haber alınamıyor.

İşçilerden haber alamayan aileleri yetkililere bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın Iraklı yetkililerle temasa geçmesine rağmen herhangi bir haber gelmedi. Endişe içeresinde gelecek mutlu haberi bekleyen işçilerin aileleri, biran önce çocuklarının bulunmasını isterken, endişe ve korku içerisinde gelecek haberi bekliyor.

"Hayatının tehlikede olduğunu söyledi, telefonlarına ulaşamıyoruz, oğluma kavuşmak istiyorum"

Çocuğunun sesini canlı şekilde duymak istediğini söyleyen ve son konuşmalarında hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyen Fatih Yeniköy'ün annesi Emriye Yeniköy, "Kuzey Irak'a çalışmaya gitti. Kendini çok yorma ben sana buradan fazla fazla para göndereceğim dedi ve sonrasında birkaç gün sonra gelen telefonla adeta şok oldum. 'Anne bize para gönder, burada sıkıntılı durumdayız' dedi ve sonrasında bizde para göndermek için kendisine ulaşmaya çalıştık. Telefonlarına ulaşamıyoruz, 'hayatımız tehlikede, sıkıntılı bir yer burası' dedi son konuşmasında ve daha da ulaşamadım. Oradan ulaşacağımız kimse de yok. Devletimizden çocuklarımızı bize sağ salim bulmasını istiyorum. Oğluma biran önce kavuşmak istiyorum" dedi.

"Çocukları, ağlayarak babalarının yollarını gözlüyor"

2 çocuk babası Emrah Yeniköy'ün annesi Nesime Yeniköy endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Ailesi olarak perişan durumdayız. Eşi ve çocukları da çok mağdur. Torunlarım her gün babalarını soruyorlar. Ağlayarak babalarının yollarını gözlüyorlar. Devletimizden isteğimiz çocuklarımızı sağ salim bulmalarıdır. 15 gündür endişeli bekleyişimiz sürüyor. Geceleri uyku bile uyuyamıyoruz ve korku içinde bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Endişeli ve korkulu bekleyişimiz sürüyor"

"Çocuklarımızla en son görüştüğümüzde onları bir odada beklettiklerini yabancı kişileri tanımadıklarını söylediler" diyen Emrah Yeniköy'ün babası Fikret Yeniköy, "Söylediklerini göre yakalanmışlar. Sonra oradan kendi imkanları ile kaçtıklarını belirttiler. Bir taksiciye ulaşıp bölgeden uzaklaşmaya çalışsalar da yine yakalanmışlar. O zamandan sonra da maalesef daha da ulaşamıyoruz. Herkese ulaşmaya çalışsak ta gayretlerimiz de başarılı olamadık. Torunlarım her gün babalarını soruyor. Devletimizden ricamız çocuklarımızı bulmalarıdır. Endişeli ve korkulu bekleyişimiz sürerken tek isteğimiz budur" ifadelerine yer verdi.

"Hayatlarından şüpheliyiz"

Ağabeyinin bulunması için Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak bilgi verdiğini söyleyen Emrah Yeniköy'ün kardeşi İbrahim Yeniköy, "Bakanlığımızı aradım ve durumu anlattım. Bize bir süre sonra döndüler. Sonrasında ulaştıklarını genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediler. Bizlerden o haberi alınca tekrar abimleri aradık fakat yine ulaşamadık. 15 gündür de halen ulaşamadık. Hayatlarından şüpheliyiz ve endişeliyiz. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.