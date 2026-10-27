Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor

Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA