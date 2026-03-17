Kuzey Ege Denizi için Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına meydana geleceğini bildirdi. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-75 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor, fırtınanın etkisini 21 Mart Cumartesi günü kaybetmesi bekleniyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, 21 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı