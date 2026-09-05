ABD ilk kez Northern Viking tatbikatına katılmadı

Kuzey Atlantik bölgesinde Rus denizaltılarının tespit ve takibine yönelik düzenlenen "Northern Viking" askeri tatbikatına, ilk kez ABD'ye ait gemi ve uçakların katılmadığı belirtildi.

Politico'nun haberine göre, geçen ay İzlanda açıklarında düzenlenen "Northern Viking" tatbikatında, Almanya'ya ait gözetleme uçakları, Kanada savaş gemileri ve Belçika savaş uçakları, Rus denizaltılarının tespit ve takibine yönelik eğitim gerçekleştirdi.

NATO'nun Kuzey Atlantik'teki söz konusu yıllık tatbikatına önceki yıllardan farklı olarak ABD ordusuna ait herhangi bir gemi veya uçak katılmadı.

Öte yandan ABD'nin İzlanda'daki askeri faaliyetlerden tamamen çekilmediği, Keflavik Havalimanı'ndaki yeni askeri tesislerin inşasına ve tatbikatın planlanmasına destek verdiği kaydedildi.

Rus denizaltıları için stratejik geçiş noktası

İzlanda, İngiltere ve Grönland arasındaki stratejik öneme sahip GIUK deniz geçidi, Rus savaş gemileri ve nükleer denizaltılarının Kola Yarımadası'ndaki üslerinden Atlantik'e ulaşmak için kullandığı önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor.

Üst düzey bir NATO yetkilisi, Rusya'nın bu geçide erişimi kontrol etmesi halinde okyanusta daha geniş hareket alanına sahip olabileceğini ve Atlantik'in iki yakasındaki üsleri "tehdit edebileceğini" belirtti.

Trump'ın Grönland tehditleri NATO'da endişeye yol açmıştı

Arktik bölgesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma veya ele geçirme tehdidinde bulunmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Grönland'a ziyaretlerinin yanı sıra Trump'ın sosyal medya paylaşımlarında ABD ordusunun Ada'yı ele geçirebileceğini ima etmesi, NATO liderlerinde endişeye yol açmıştı.

Kaynak: AA