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İzmit'te Lokanta İşletmecisi Kuzenini Vuran Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Erenler Mahallesi'nde bulunan bir lokantada işletmecilik yapan Samet Alp, kuzeni Burak Emre Alp'i tabancayla vurarak ağır yaralamıştı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde lokanta işletmecisi kuzeni Burak Emre Alp'i tabancayla vurarak ağır yaralayan Samet Alp (34), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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