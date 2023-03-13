Kuzenini öldüren şahıs adliyeye girerken böyle bağırdı: Kim kimin namusuna göz koyuyorsa sonu budur

İzmit'te kavga ettiği kuzeni Işık Filiz'i tabanca ile vurarak öldüren Metin Akar tutuklandı. Akar adliyeye sevk edildiği sırada "Kim kimin namusuna göz koyuyorsa sonu budur. Nokta" diye bağırdı.

Dün sabah saatlerinde İzmit Doğan Mahallesinde Metin Akar, iki gün önce kavga ettiği yan komşusu olan kuzeni Işık Filiz'in kapısını çaldı. Kapıyı açan Filiz'e tabanca ile 6 el ateş eden Metin Akar, olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Işık Filiz, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Filiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, dün akşam saatlerinde Metin Akar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

"KİM KİMİN NAMUSUNA GÖZ KOYUYORSA SONU BUDUR"

Işık Filiz'in 2 gün önce Metin Akar'ın yeğeni B.A. ile annesini darbettiği, bu nedenle şüpheli ile kavga ettikleri öğrenildi. Filiz'in olaydan kısa bir süre önce de kürek ile B.A.'nın evinin camlarını kırdığı, Metin Akar'ın kuzeni Filiz'i bu olayın ardından öldürdüğü iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Metin Akar, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Akar adliyeye girerken, "Kim kimin namusuna göz koyuyorsa sonu budur. Nokta" diye bağırdı.

Akar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.