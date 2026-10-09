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Kuyumcukent'teki 64 kilogram altın dolandırıcılığında 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kuyumcukent'teki 64 kilogram altın dolandırıcılığında 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kuyumcukent'te 16 firmadan 64 kilogram altını sözde satacaklarını söyleyerek alıp eriterek çaldıkları iddia edilen 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada 35 şüpheliden 7'si serbest bırakılırken şüphelilerin 230 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir konuldu.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,KUYUMCUKENT'te 16 firma sahibinden 64 kilogram işlenmiş altınını sözde satacaklarını söyleyerek alarak, eritip çaldıkları iddia edilen 28 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 kardeşin yıllarca kuyumculardan işlenmiş ziynet eşyasını alıp 'pazarımızda karlı satacağız' diyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kuyumcukent'te kuyumculuk faaliyeti yürüten H. K. (52) ve kardeşi O. K. (46) isimli şüphelilerin, kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satış yapacaklarını vaat ederek 16 altın üreticisi firmadan işlenmiş altın aldığı öğrenildi. Şüphelilerin aldıkları altınların bedelini geri ödememesi üzerine mağdurlar, toplam 64 kilogram altın zarara uğradıklarını belirterek şikayetçi oldukları belirlendi.

PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından altınların ve paranın izini sürerek şüphelilerin para hareketlerini ve olası para aklama faaliyetlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 35 şüpheli, Kocaeli ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 28'inin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık yapan iki kardeşin, dolandırdıkları firma yetkililerine bir mesaj atarak toplantı yaparak 'Arkadaşlar biz battık. Paranızı ödeyemiyoruz' dedikleri belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin toplamda 230 milyon lira değerinde taşınmaz mal, altın, gümüş, dövizden oluşan mal varlıklarına tedbir konulduğu belirtildi. Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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