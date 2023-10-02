Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak sonrası depremzedelerin kaldığı konteynerleri ve şehirde kurulan sahra hastanesini su bastı. Tavandan su giren hastane ve konteynerlerdeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli 2 depremin en büyük hasarı yarattığı Hatay'da kış ayları öncesinde korkutan görüntüler ortaya çıktı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle depremzedelerin konakladığı konteynerleri su basarken, vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı.
SAHRA HASTANESİNİ DE SU BASTI
Deprem sonrası şehirde kurulan sahra hastanesi de yağıştan nasibini aldı. Konteyner sahra hastanesini de su basarken, hastalar ve personeller tavandaki birleşme yerlerinden ve kapı üstlerinden giren sular nedeniyle panik yaşadı.