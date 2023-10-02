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Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak sonrası depremzedelerin kaldığı konteynerleri ve şehirde kurulan sahra hastanesini su bastı. Tavandan su giren hastane ve konteynerlerdeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.