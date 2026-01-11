Haberler

Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş çevresinde kuvvetli yağış ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Ulaşımda aksamalara ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.

Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Adıyaman'ın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'ın kuzeybatısının yükseklerinde ise kuvvetli ve yoğun kar görülecek.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
