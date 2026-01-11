Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.

Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Adıyaman'ın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'ın kuzeybatısının yükseklerinde ise kuvvetli ve yoğun kar görülecek.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.