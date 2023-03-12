Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen kuvvetli yağış ve fırtına için vatandaşları uyardı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 30 kent için sarı kodlu; 27 il içinse turuncu kodlu alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

57 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Turuncu kodla uyarılan iller: Aksaray (fırtına), Antalya (kuvvetli yağış), Balıkesir (gök gürültülü sağanak), Bayburt (fırtına), Burdur (kuvvetli yağış), Çanakkale (gök gürültülü sağanak), Erzurum (fırtına), Giresun (fırtına), Gümüşhane (fırtına), Isparta (kuvvetli yağış), İzmir (gök gürültülü sağanak), Karaman (fırtına), Kayseri (fırtına), Kırşehir (fırtına), Kırıkkale (fırtına), Konya (fırtına), Nevşehir (fırtına), Niğde (fırtına), Ordu (fırtına), Rize (fırtına), Sivas (fırtına), Tokat (fırtına), Trabzon (fırtına), Yozgat (fırtına).

SARI VE TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.

Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.