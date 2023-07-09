Kuvvetli yağış beldede hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ın Karaman Beldesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası yollar dere yatağına dönerken bazı binalarda su baskınları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan sağanak Zonguldak'ta hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karaman Beldesinde aralıksız yağışla birlikte yollar dere yataklarına dönerken, çok sayıda binalarda su baskınları yaşandı. Derelerde su seviyesinin yükseldiği beldede çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar anonslarla su baskınlarına karşı uyarılmaya devam ediliyor. Öte yandan Zonguldak-Karaman kara yolu su içerisinde kalması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.