Haberler

Kamyonet sürücüsünün öldüğü alt geçitte daha önce de bir okul servisi suda kalmış

Kamyonet sürücüsünün öldüğü alt geçitte daha önce de bir okul servisi suda kalmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan kuvvetli sağanak nedeniyle alt geçitte mahsur kalan ve yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ekinci, cenaze namazının ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON YOLCUUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası alt geçitte kamyonetiyle mahsur kalıp yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ekinci'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Endüstriyel makine onarım işiyle uğraşan Ekinci'nin cenazesi, Buca'daki Zikirtepe Camiine getirildi. Ekinci için öğlende kılınan cenaze namazına; AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ekinci'nin cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekinci'nin son olarak eşiyle telefonda konuştuğu, işten çıkıp Menderes'teki hobi bahçesi evine gittiği, market alışveriş için evin bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih