Kuvvetli Sağanak Bekleniyor: Meteorolojiden Uyarılar

Kuvvetli Sağanak Bekleniyor: Meteorolojiden Uyarılar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve diğer illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini açıkladı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yarın öğle saatlerinde Konya, Aksaray, Niğde, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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