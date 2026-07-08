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Kuveyt Veliaht Prensi ile Hindistan Dışişleri Bakanı, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü

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Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ikili ilişkiler ve ortak bölgesel-uluslararası meseleleri ele aldı.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile beraberindeki heyet, ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Veliaht Prens Sabah ile bir araya geldi.

Görüşmede, dost iki ülke arasındaki tarihi ikili ilişkilerin yanı sıra ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, görüşmede ayrıca ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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