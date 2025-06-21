Kuveyt ve Umman, İran'dan Tahliye Sürecini Sürdürüyor

Kuveyt, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle İran'dan tahliye edilen vatandaşlarının ilk grubunun ülkeye ulaştığını duyururken Umman da vatandaşlarının tahliyesinin 5. aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan tahliye edilen Kuveytli vatandaşların, Türkmenistan üzerinden ülkeye ulaştığı belirtildi.

Tahliye edilenlerin sayılarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Kuveyt'in, İran'daki tüm vatandaşlarının ülkeye dönmesini sağlamak için çabalarını sürdüreceğine işaret edildi.

Umman tahliye sürecini sürdürüyor

Umman Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Tahran'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Muskat'ın İran'dan vatandaşlarını kara, deniz ve hava yoluyla tahliye etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlığın ülkedeki ilgili makamlar ve Umman'ın Tahran Büyükelçiliğiyle koordinasyon halinde yürüttüğü tahliye planının 5. aşaması kapsamında, 181 Umman vatandaşı ve çok sayıda farklı uyruklu kişinin ülkelerine geri dönmesini sağladığı belirtildi.

Tahliye edilenlerin, İran'ın Meşhed kentinden Türkmenistan'a, oradan da Muskat Uluslararası Havalimanı üzerinden Umman'a ulaştığı kaydedildi.

Umman, dün yaptığı açıklamada, tahliye operasyonunun dördüncü aşamasında 292 vatandaşının Türkiye üzerinden İran'dan tahliye edildiğini duyurmuştu.

Tahliyenin üçüncü aşaması, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan Umman'ın Hasab Limanı'na doğrudan yapılmıştı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.