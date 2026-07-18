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Kuveyt: İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerimiz devreye girdi

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Kuveyt, İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye sokarken, Bahreyn'de sirenler çalmaya devam ediyor. Her iki ülke de halkı güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.

Kuveyt'te İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin yeniden devreye girdiği, Bahreyn'de ise sirenlerin çalmaya devam ettiği bildirildi.

Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın ülkeyi yeniden hedef aldığı belirtildi.

İran'ın Kuveyt'e yönelik yeni füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklı olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, halktan ilgili kurumlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, saldırılar nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığına dair üçüncü duyuru yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahreyn'de sirenlerin çaldığı belirtilerek, vatandaşların sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısı yapıldı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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