Kuveyt ve BAE, hava sahalarında İHA ve füze saldırılarının engellendiğini duyurdu

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Muhafızlar sorumluluğundaki bölgelerde 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Cadan, Ulusal Muhafızlar birliklerinin, Kuveyt'in korunmasını ve savunmasını her şeyin üstünde tutarak güvenliği ve istikrarı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin de hava savunma sistemlerinin, füze ve İHA'ları imha etmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.