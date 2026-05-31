Kuveyt'te yaz döneminde öğle saatlerinde açık alanda çalışma yasağı uygulanacak

Kuveyt'te, yaz aylarında işçileri sıcak çarpması ve aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık risklerinden korumak amacıyla 15 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında öğle saatlerinde açık alanlarda çalışma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Kuveyt Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işçilerin saat 12.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş altında ve açık alanlarda çalıştırılmasının yasaklandığı belirtildi.

Kararın, işçileri sıcak çarpması, güneş çarpması ve yaz aylarında görülen sağlık risklerinden korumak, iş güvenliğini artırmak ve meslek kazalarını azaltmak amacıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada, karara aykırı davrananların, 2012 tarihli ve 36 sayılı Özel Sektör Çalışma Kanunu'nun 192. maddesi uyarınca üç aya kadar hapis, 500 ila 1000 Kuveyt dinarı arasında para cezası veya her iki cezadan biriyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

İhlalin birden fazla işçiyi kapsaması halinde cezanın her işçi için ayrı uygulanacağı, ihlalin tekrarı durumunda ise cezanın artırılacağı aktarıldı.