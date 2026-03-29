Kuveyt Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim yeterlilik sınavları ertelendi

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, sık sık insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alınan Kuveyt'te başkentteki üniversitenin lisansüstü eğitim programları yeterlilik sınavları ertelendi.

Karar, Hükümet İletişim Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu şartlar gereği Kuveyt Üniversitesi'nde 4 Nisan'da yapılacak lisansüstü eğitim programları yeterlilik sınavlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

Yeni sınav takviminin daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kuveyt de son dönemde sık sık İHA ve füze saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor.