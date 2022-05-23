Kuveyt'te kum fırtınası sebebiyle uçuşlar askıya alındı - Haberler

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Kuveyt'te kum fırtınası sebebiyle uçuşlar askıya alındı

AA - Yassine Aydi - Güncel
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Kuveyt'te kum fırtınası sebebiyle uçuşlar askıya alındı

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi, ülkedeki yoğun kum fırtınası nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi, ülkedeki yoğun kum fırtınası nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

İdarenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 14.20 itibarıyla uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Sivil Havacılık İdaresi Müdür Yardımcısı İmad el-Celvi, görüş mesafesinin iyileşmesiyle uçuşlara yeniden başlanacağını aktardı.

Final maçı ertelendi

Kum fırtınası futbolu da etkiledi.

Kuveyt Futbol Federasyonu başkentteki Cabir el-Ahmed Stadyumu'nda bu akşam Kazma ile Es-Salimiye kulüpleri arasında oynanması planlanan Emirlik Kupası final maçının olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini duyurdu.

AA / Yassine Aydi - Güncel

Havacılık, Kuveyt, Medya, Uçak, Güncel, Haberler

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