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Kuveyt: İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu bazı enerji ve su arıtma tesislerinde yangın çıktı

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Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu bazı elektrik ve su arıtma tesislerinde yangın çıktığını duyurdu. Yangın kontrol altına alınırken, hasar tespiti ve güvenlik önlemleri başlatıldı. Geçici olarak bazı üniteler hizmet dışı bırakıldı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu bazı elektrik ve su arıtma tesislerinde yangın çıktığını açıkladı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, birçok elektrik üretim ve su arıtma tesisinin İran saldırılarında 4 gündür hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın dün akşam düzenlediği saldırılar sonucu bazı elektrik ve su arıtma tesislerinde yangın çıktığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı, Bakanlığa bağlı teknik ekiplerin ise güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde tesislerin güvenliğini sağlamak, hasar tespiti yapmak ve etkilenen üniteleri en kısa sürede yeniden hizmete almak amacıyla gerekli teknik ve ihtiyati tedbirleri uygulamaya başladığı aktarıldı.

Ayrıca, ihtiyati işletme prosedürleri kapsamında ve ekipmanların güvenliği ile elektrik ve su sistemlerinin istikrarını korumak için bazı elektrik üretim ünitelerinin geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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