Haberler

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, iki askerinin sınır görevindeyken hayatını kaybettiğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Kara Sınır Güvenliği Genel İdaresi mensubu iki askerin sabah görevleri sırasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık, olayın nedenine dair bilgi vermedi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Kara Sınır Güvenliği Genel İdaresi mensubu iki askerin görevlerini yerine getirdikleri sırada yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, detay verilmeksizin Kara Sınır Güvenliği Genel İdaresi mensubu Yarbay Abdullah İmad eş-Şerrah ile Binbaşı Fehd Abdülaziz el-Mucammed'in sabaha karşı görevleri sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güvenlik mensuplarının ülkenin emniyeti ve istikrarını korumak için görevlerini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakanlık, askerlerin ölüm nedenlerine ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı