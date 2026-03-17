Haberler

Kuveyt'te Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddia edilen bir grubun gözaltına alındığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Hizbullah'a bağlı olduğu öne sürülen bir grubu gözaltına aldığını duyurdu. Operasyon sırasında ateşli silahlar, insansız hava araçları ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen 16 kişilik bir grubun gözaltına alındığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Nasır Busalib düzenlediği basın toplantısında, güvenlik birimlerinin "titiz izleme ve takip çalışmalarının ardından yasaklı terör örgütü Hizbullah'a bağlı bir hücreyi ortaya çıkararak üyelerini gözaltına aldığını" söyledi.

Busalib, soruşturmaların "grup üyeleri tarafından planlanan organize bir sabotaj girişimini" ortaya çıkardığını belirtti.

Grupta 14 Kuveyt vatandaşı ile 2 Lübnan vatandaşının bulunduğunu aktaran Busalib, şüphelilerin "ülkenin egemenliğini zayıflatmayı, istikrarı bozmayı, kaos yaymayı ve kamu düzenini hedef aldığını" iddia etti.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarda ateşli silah ve mühimmatın yanı sıra suikastlarda kullanıldığı belirtilen bir silah, Mors kodu iletişim cihazları ve insansız hava araçları ele geçirdiğini aktaran Busalib, ayrıca ele geçirilenler arasında örgüte ait bayrak ve görseller, haritalar, uyuşturucu madde, nakit para ve eğitim amaçlı silahların da bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmazken, Hizbullah'tan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

"Hayalet" artık görünmez değil! Çin, ABD'nin gizli silahını enseledi
İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı

İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

Yeni piyasa değeri bomba!
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti