Kuveyt, bir askerinin "görevini yerine getirdiği" sırada hayatını kaybettiğini açıkladı

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri personeli Astsubay Çavuş Velid Mecid Süleyman'ın görev sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Tahran, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlerken, ayrıntılara yer verilmedi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri personeli Astsubay Çavuş Velid Mecid Süleyman'ın görevini yerine getirdiği sırada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Süleyman'ın silahlı kuvvetler tarafından verilen vatani görevi yerine getirirken akşam saatlerinde görev şehidi olduğu" belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askere Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilendi.

Askerin hayatını kaybetmesine neden olan duruma ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
