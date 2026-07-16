Kuveyt'te 15 Temmuz anma etkinliği

Kuveyt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğince Divaniye Salonu'nda gerçekleştirilen tören 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm şehitlerimize saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Katar Emiri'nin babası merhum Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Kuveyt'te ilan edilen yas dolayısıyla 16 Temmuz'a ertelenen programa, ülkede ikamet eden Türk vatandaşları, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ve kordiplomatik temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, törendeki konuşmasında, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Sönmez, Türk milletinin darbe girişimi karşısında sergilediği cesaret, kararlı duruş ve fedakarlığın, Türkiye'nin demokratik değerlerine olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Büyükelçi Sönmez, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anarak, gazilere şükranlarını sundu.

Program kapsamında, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları ve Türk milletinin demokrasi uğruna ortaya koyduğu destansı direnişi konu alan bir video gösterimi gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda katılımcılara aşure ikram edildi.

Büyükelçi Sönmez'e, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı İnsan Haklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeyha Cevahir İbrahim es-Sabah, Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sadık Marafi, büyükelçiler, Kuveyt'te mukim diplomatik misyon temsilcileri, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı mensupları ve Kuveyt'te yaşayan Türk vatandaşları eşlik etti.