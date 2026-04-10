Kuveyt'te İHA Saldırıları: Askerler Yaralandı

Güncelleme:
Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 7 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı saldırılarda bazı ordu mensuplarının yaralandığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada, son bir günde ülkeyi hedef alan İHA saldırılarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Kuveyt hava sahasında son 24 saatte 7 İHA saldırısının tespit edildiğini aktaran Atvan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Ulusal Muhafızlarına bağlı bir dizi tesis, İran'ın saldırılarına maruz kaldı. Söz konusu saldırılar, Ulusal Muhafızlara mensup birkaç kişinin yaralanmasına ve ciddi maddi hasarın oluşmasına yol açtı."

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, "İran ve ona bağlı vekil unsurların 9 Nisan'da İHA'larla Kuveyt'teki bazı hayati tesisleri hedef alan hain saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı

Polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Sibel Can'ın küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf

Küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı