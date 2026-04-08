Kuveyt Savunma Bakanlığı: İran, Kuveyt Petrol Kurumuna ait çeşitli tesislere saldırı düzenledi

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin ardından Kuveyt Petrol Kurumuna ait çeşitli tesislerin saatlerce süren yoğun İran saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada Kuveyt Petrol Kurumu'na bağlı çeşitli tesislerin saatler boyunca devam eden yoğun ve geniş çaplı İran saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Atvan, üç elektrik üretim ve su arıtma tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini, bunun ciddi hasara yol açtığını kaydetti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.