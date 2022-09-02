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Kuveyt, oturma izni veya geliri olmayan 15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti

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Kuveyt'in, bu yılın başından bugüne kadar, oturma izni bulunmayan veya bilinen bir gelir kaynağı olmayan yaklaşık 15 bin yabancı işçiyi ülkeden sınır dışı ettiği bildirildi.

Kuveyt'in, bu yılın başından bugüne kadar, oturma izni bulunmayan veya bilinen bir gelir kaynağı olmayan yaklaşık 15 bin yabancı işçiyi ülkeden sınır dışı ettiği bildirildi.

İsmini vermek istemeyen bir güvenlik kaynağı, Al-Rai gazetesine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın, ülkede ikamet eden ve bilinen bir geçim kaynağı olmadığı tespit edilen yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattığını belirtti.

Çok sayıda marjinal yabancı işçinin gözlemlenmesi üzerine, oturma izni belgesi ticareti yapılmasının önüne geçmek için gelişi güzel kurulan pazar yerlerine baskınların artırıldığını kaydeden kaynak, baskınlarda oturma izni veya belirli bir gelir kaynağı olmadığı tespit edilen çok sayıda kişinin yakalanarak sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Kaynak, bu kapsamda bu yılın başından şimdiye kadar yaklaşık 15 bin yabancı işçinin sınır dışı edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel

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