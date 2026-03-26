Haberler

Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ordusu, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin önlem aldığını açıkladı. Ülkede duyulan patlama seslerinin bu sistemlerin çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahale ettiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı duyuruldu.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlarca yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık

Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı

İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat

Futbolcu cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat