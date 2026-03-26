Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu
Kuveyt ordusu, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin önlem aldığını açıkladı. Ülkede duyulan patlama seslerinin bu sistemlerin çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı duyuruldu.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlarca yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.