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Kuveyt hava savunması İran İHA'larına karşı devrede

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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada,"Kuveyt hava savunma sistemleri, İran saldırısının ardından düşman İHA saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerini engellemesinden kaynaklandığı belirtilerek "tüm vatandaşların yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları" uyarısı yapıldı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bir haftayı aşkın süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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