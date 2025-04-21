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Kuveyt, Mescid-i Aksa'nın Bombalanması Çağrılarını Kınadı

Kuveyt, Mescid-i Aksa'nın Bombalanması Çağrılarını Kınadı
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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, fanatik İsrailli grupların Mescid-i Aksa'nın bombalanması ve üzerine tapınak kurulması çağrılarını şiddetle kınayarak, bunun Müslümanların duygularına açık bir ihlal olduğunu belirtti.

Kuveyt, fanatik İsrailli grupların "Mescid-i Aksa'nın bombalanması" çağrılarını kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İbranice yayın yapan sosyal medya platformlarında yapay zeka ile üretilen Mescid-i Aksa'nın bombalanması ve ardından üzerine Yahudi tapınağının kurulduğunu gösteren görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

"Kuveyt, İsrail işgaline bağlı aşırılıkçı yerleşimci örgütler tarafından Mescid-i Aksa'nın bombalanması ve enkazı üzerine sözde tapınak inşa edilmesi çağrısı yapan ırkçı ve kışkırtıcı çağrıları şiddetle kınamaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu çağrıların dünyadaki Müslümanların duygularına ve İslami mukaddesata karşı açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Özellikle "işgalci güçlerin" himayesinde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve baskınların arttığı bir süreçle eşzamanlı yapılan çağrıların tehlikesine dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in tek taraflı icraatları reddedilerek, bu konuyla ilgili acil olarak uluslararası düzeyde harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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