Haberler

Kuveyt: İran saldırısında 13 balistik füze ve 17 İHA etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında hava sahasına giren 13 balistik füze ile 17 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırıda bir Hint vatandaşı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında hava sahasına giren 13 balistik füze ile 17 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren ülke hava sahasında tespit edilen 13 balistik füzenin yerleşim bölgeleri üzerinde önlenerek imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 17 İHA'nın da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hindistan vatandaşı bir kişi saldırıda öldü

İran saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı dahil sivil ve hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, Hindistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye dilekleri iletilirken yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Kuveytliler ve ülkede yaşayan yabancılardan, güvenlik gerekçesiyle zarar gören bölgeler ile füze parçalarının düştüğü alanlara yaklaşmamaları, bu noktalara ilişkin görüntü ve videoları sosyal medyada paylaşmamaları istendi.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatı, İran saldırısı sırasında hava savunma sistemlerinin önlediği füze ve insansız hava araçlarından düşen şarapneller nedeniyle bu sabah 20 ihbar alındığını açıkladı.

Açıklamada, ihbarların 4'ünün yangın, 11'inin şarapnel düşmesi, 5'inin ise olay bölgelerinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olduğu belirtildi.

Kuveyt, İran'ın saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar

TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi