Kuveyt: İran saldırısında 13 balistik füze ve 17 İHA etkisiz hale getirildi

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında hava sahasına giren 13 balistik füze ile 17 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren ülke hava sahasında tespit edilen 13 balistik füzenin yerleşim bölgeleri üzerinde önlenerek imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 17 İHA'nın da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hindistan vatandaşı bir kişi saldırıda öldü

İran saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı dahil sivil ve hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, Hindistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye dilekleri iletilirken yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Kuveytliler ve ülkede yaşayan yabancılardan, güvenlik gerekçesiyle zarar gören bölgeler ile füze parçalarının düştüğü alanlara yaklaşmamaları, bu noktalara ilişkin görüntü ve videoları sosyal medyada paylaşmamaları istendi.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatı, İran saldırısı sırasında hava savunma sistemlerinin önlediği füze ve insansız hava araçlarından düşen şarapneller nedeniyle bu sabah 20 ihbar alındığını açıkladı.

Açıklamada, ihbarların 4'ünün yangın, 11'inin şarapnel düşmesi, 5'inin ise olay bölgelerinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olduğu belirtildi.

Kuveyt, İran'ın saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.