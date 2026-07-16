Kuveyt, hava savunma sistemlerinin İran'ın İHA saldırılarını önlemek için devreye girdiğini açıkladı

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koymak için devreye girdiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'ın İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduğu belirtildi.

Patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Hedef alınan bölgelere veya olası hasar ile can kaybına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.