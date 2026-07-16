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Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz İran'ın İHA saldırılarına karşı devreye girdi

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Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Olası patlama seslerinin bu önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Olası patlama seslerine ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."

Kaynak: AA / Esat Fırat
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