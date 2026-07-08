Haberler

Kuveyt, İran'dan fırlatılan 2 balistik füze ile 13 İHA'yı engellediğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ordusu, ülke hava sahasını ihlal eden İran kaynaklı 2 balistik füze ve 13 insansız hava aracını imha ettiğini, olayda can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Ayrıca 28 Şubat’tan bu yana toplam 906 İHA, 383 balistik füze ve 15 seyir füzesinin düşürüldüğü belirtildi.

Kuveyt ordusu, ülke hava sahasını ihlal eden ve İran'dan gönderilen 2 balistik füze ile 13 insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Kurmay Suud Abdulaziz el-Atvan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Atvan, şafak vaktinde Kuveyt hava sahasını ihlal eden unsurlara hava savunma sistemlerinin başarıyla müdahale ettiğini, olayda herhangi bir maddi hasar veya yaralanma meydana gelmediğini belirtti.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından toplam 906 İHA, 383 balistik füze ve 15 seyir füzesinin imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi

Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu