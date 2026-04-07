Kuveyt'te İçişleri Bakanlığı gece saatlerinde evden çıkılmaması çağrısı yaptı

Kuveyt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidi sonrası gece 00.00-06.00 saatleri arasında evlerde kalınması çağrısında bulundu. Bakanlık, güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a verdiği sürenin bugün sona ermesiyle birlikte, Kuveytlilere gece 00.00-06.00 saatleri arasında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği ve toplumun güvenliği ile vatandaşlar ve ülkede yaşayanların korunması amacıyla önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara gece 00.00-06.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Söz konusu tedbirin toplumun güvenliğini sağlamak, önleyici tedbirleri artırmak ve güvenlik birimlerinin görevlerini etkin şekilde yerine getirmesine imkan tanımak amacıyla alındığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlar ile ülkede yaşayanlara resmi talimatlara uymaları ve bu süreçte ilgili kurumlarla işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Trump'ın tehdidi

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim