Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depoları İHA'larla hedef alındı

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na ait yakıt depoları insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Hava sahasına giren İHA'lara müdahale edildiği bildirildi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na ait yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi.

Ülke hava sahasına giren söz konusu İHA'lara müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, ???????bunun hayati altyapıya yönelik doğrudan bir saldırı olduğu kaydedildi.

