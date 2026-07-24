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Kuveyt, düşman füze ve İHA'larını imha etti

Kuveyt, düşman füze ve İHA'larını imha etti
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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin düşman füzeleri ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirdiğini, bazı bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı halkı güvenlik talimatlarına uymaya çağırırken, can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı. Saldırıların, ABD'nin İran'a yönelik misilleme operasyonlarına yanıt olarak gerçekleştiği belirtiliyor.

KUVEYT/RİYAD, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin düşman füzeleri ve insansız hava araçlarını (İHA) imha ettiğini, ülkenin bazı bölgelerinde ise patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı perşembe gecesi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "hava savunma sistemlerimiz an itibarıyla düşman füze ve İHA tehditlerine karşılık veriyor" diyerek, patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığını belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı, halkı yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen İHA'ların sayısı ve kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığı konusunda da ayrıntı paylaşılmadı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, ülke genelinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

ABD ordusu, son günlerde İran'a yönelik bir saldırı dalgası başlatmıştı. ABD yönetimi, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almasına misilleme niteliğinde olduğunu ve "Tahran'ın bölgedeki ticari denizciliği tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı" amaçladığını belirtmişti.

İran ise bu adımlara, Kuveyt'tekiler de dahil olmak üzere bölgedeki ABD askeri üslerini ve tesislerini hedef alan füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermişti.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Ürdün perşembe günü erken saatlerde, topraklarını hedef almaya devam eden İran saldırılarını kınayan ortak bir bildiri yayımladı.

Kaynak: Xinhua
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