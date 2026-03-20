Kuveyt, ikinci dalga füze ve İHA saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu

Güncelleme:
Kuveyt, hava savunma sistemlerinin bir saat içinde gerçekleşen ikinci dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı etkili bir müdahalede bulunduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, ülkede duyulan patlama seslerinin bu saldırıların etkisiz hale getirilmesi ile ilgili olduğunu belirtti ve vatandaşlara güvenlik talimatlarına uymalarını çağrıda bulundu.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, bir saat içinde gerçekleşen ikinci dalga füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
