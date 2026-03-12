Haberler

Kuveyt ordusu: Hava sahamıza giren çok sayıda İHA etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren birçok insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarıyla da bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kuveyt, hava sahasına giren çok sayıda insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in kuzeyinden ülke hava sahasına giren çok sayıda İHA'nın müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

?ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
