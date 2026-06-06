Kuveyt'te hava trafiği, İran saldırılarının ardından yeniden normale döndü

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ülkenin hava sahasının geçici olarak kapatılmasının ardından hava trafiğinin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmasının ve güvenlik durumunun istikrara kavuştuğunun teyit edilmesinin ardından hava trafiğinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, İran saldırılarının ardından oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla Kuveyt hava sahasının geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

Bu süreçte, Kuveyt Hava Yolları ile Jazeera Airways'e ait toplam 11 uçuşun çevre ülkelerdeki havalimanlarına yönlendirildiği ifade edildi.

Yetkililer, mevcut durumda hava sahasının güvenli şekilde yeniden kullanıma açıldığını bildirdi.

Kuveyt ordusu, bu sabah, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle devreye girdiğini bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu duyurmuştu.