Kuveyt Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak
Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, 23-24 Ağustos'ta Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacak. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konuların ele alınması açısından önem taşıyor.
BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, 23-24 Ağustos tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua